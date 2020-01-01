Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 21126 Многие владельцы Лада Приора с двигателем 21126 16 клапанов в процессе обслуживания и ремонта автомобиля проводят самостоятельную замену прокладки головки блока или притирку клапанов. В ходе выполнения таких работ важно соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ на Приоре. ВАЗ 2170 Приора, на головку двигателя оказывается долговременное циклическое воздействие газов, находящихся в цилиндрах мотора. На старых силовых агрегатах затяжка винтов ГБЦ могла ослабевать от таких нагрузок и ее периодически требовалось доводить до нормального уровня. Сегодня на всех моторах ВАЗ Приора применяются болты из специальной стали, которые затягиваются один раз на весь срок своей службы. При появлении утечки охлаждающей жидкости и масла дополнительно подтягивать и протягивать эти болты не имеет смысла, поскольку это не улучшит герметичность стыка. Единственным правильным способом борьбы с течью является снятие головки, проверка ровности сопрягаемых поверхностей и замена прокладки. После выполнения любых ремонтных работ, связанных со снятием головки с двигателя, требуется ее обтяжка с соблюдением всех необходимых условий. Здесь также нужно знать, что последовательность затягивания на 16 кл и 8 кл агрегатах отличается, поэтому нужно быть внимательным. Момент на 16 и 8 клапанном силовом агрегате одинаков и проходит в четыре круга. Инструменты и материалы Перед началом проведения процедуры затяжки следует подготовить все необходимое для выполнения: • ключ со встроенным динамометром до 100 H/?м; • набор головок и обычных ключей; • ключ Тогх Е14; • штангенциркуль для замера остаточной длины болтов; • пластина с размеченной шкалой до 180 градусов; • новые болты. Для того чтобы правильно выполнить затяжку винтов ГБЦ на ВАЗ 21126: 1. Убрать замасливание с сопрягаемых поверхностей и проверить отсутствие жидкости в отверстиях болтов. 2. Осуществить установку прокладки, отцентрировать ее и уложить сверху головку. 3. Вставить в направляющие отверстия 10 крепежных винтов М10*1,25, предварительно смазав резьбу моторным маслом. Если решено использовать старые болты, что допустимо для 16 клапанных головок, то их остаточная длина не должна превышать 98 мм. 4. Выполнить предварительную протяжку по схеме с моментом 12-20 H/м. 5. Увеличить степень затяжки до 26-34 H/м и повторно пройти все болты в такой же последовательности. 6. Затем необходимо довернуть винты на 90 градусов, при этом усилие составит около 50 H/м. 7. Повторить затяжку на 90 градусов еще раз, момент на ключе будет примерно 80 H/м. Некоторые инструкции рекомендуют выдерживать между доворотами до 20 минут, но на практике не выявлено никаких преимуществ такой схемы. 8. После сборки силового агрегата следует проверить качество выполненной работы. Процедура протяжки головки на двигателях 1,8 литра, которые представляют собой моторы 1,6 л с увеличенным цилиндром, полностью идентична описанной выше. Кратко 1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м); 2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м); 3-й — доверните болты на 90°; 4-й — окончательно доверните болты на 90°.